Экс-премьер Украины заявил, что Залужного еще не уволили, так как в Киеве ждут решения США

Николай Азаров отметил, что украинский президент Владимир Зеленский "несамостоятельная фигура", а его подпись "ничего не стоит"

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Украинский президент Владимир Зеленский до сих пор не подписал указ об отставке главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерия Залужного, так как ждет окончательного решения США по этому вопросу. Такое мнение выразил бывший премьер-министр Украины (2010-2014) Николай Азаров.

"Совершенно ясно, что у него [у Зеленского] в голове уже это решение сложилось, но вместе с тем он ждет окончательного решения американцев, поэтому указ и не подписывается до сих пор", - сказал он в эфире телеканала "Соловьев Live".

По его словам, визит в Киев замгоссекретаря США по политическим вопросам Виктории Нуланд был связан с ситуацией вокруг Залужного. "Мне известна эта дама. Она обладает очень большими полномочиями. Она проводила выяснение отношений между Зеленским, Залужным и уточняла другие, так сказать, моменты. И она подготовила какое-то решение по этому конфликту между Зеленским и Залужным", - отметил он, добавив, что окончательное решение будет выработано после консультаций в Белом доме.

Экс-премьер подчеркнул, что если Вашингтон решит оставить главкома, то "Зеленский никуда не денется, а будет продолжать взаимодействовать с Залужным, указ никакой подписан не будет".

Азаров назвал Зеленского "несамостоятельной фигурой", с чем связана в том числе его неспособность вести переговоры с РФ. "Его подпись ничего не стоит, реальные хозяева ситуации на Украине - американцы", - подчеркнул бывший премьер.

Сообщения со ссылкой на источники об отставке Залужного появились в украинских СМИ и соцсетях 29 января. В тот день Зеленский якобы предложил главкому ВСУ добровольно уйти в отставку. Как заявил бывший депутат Верховной рады Борислав Береза, на встрече Залужному предлагали должность посла в одной из европейских стран, но главком отказался, а офис Зеленского получил возмущенные звонки от иностранных партнеров. Спекуляции в украинских СМИ и соцсетях насчет судьбы Залужного продолжаются до сих пор. Информацию о готовящейся отставке со ссылкой на свои источники подтвердили несколько зарубежных СМИ. Зеленский 4 февраля в интервью итальянскому телеканалу RAI признал, что рассматривает возможность перестановок в военном руководстве страны. Отставку главкома украинские издания связывают с провалом летнего контрнаступления ВСУ и предполагаемыми политическими амбициями Залужного.