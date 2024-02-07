СМИ: ЕС может ввести санкции против "нескольких десятков" офицеров РФ и Белоруссии

В санкционные списки также могут включить несколько фирм не из Евросоюза, которые якобы помогают России получать некоторые компоненты вооружений, сообщает портал EUobserver

БРЮССЕЛЬ, 7 февраля. /ТАСС/. Европейский союз (ЕС) собирается включить "несколько десятков" белорусских и российских офицеров в 13-й пакет санкций против России. Об этом сообщил портал EUobserver со ссылкой на неназванных европейских дипломатов.

Согласно порталу, в санкционные списки также могут включить несколько фирм не из Евросоюза, которые якобы помогают России получать некоторые компоненты вооружений.

При этом отмечается, что предложения Еврокомиссии по новому пакету санкций не включают новые эмбарго на российские металлы, сжиженный природный газ, а также не направлены против атомной промышленности, поскольку Евросоюз намерен принять новые меры в короткий срок - до 24 февраля.

Как сообщили источники EUObserver, Чехия также предлагала ограничить передвижение российских дипломатов внутри Шенгенской зоны. Однако несколько государств, включая Австрию, Германию, Францию, выступили против предложения. Страны считают, что эту меру невозможно реализовать, сообщили источники портала.

В середине января агентство Bloomberg со ссылкой на источник сообщило, что Евросоюз начал обсуждение 13-го пакета санкций против России. По информации агентства, ограничения, которые планируется принять к 24 февраля, обсуждались 17 января на встрече послов стран сообщества. Речь шла о расширении санкционных списков, дополнительных торговых ограничениях, а также о мерах по борьбе с обходом рестрикций. Впоследствии представитель ЕС подтвердил, что Евросоюз намерен ввести новые санкции против России ко второй годовщине начала специальной военной операции на Украине.