Херш заявил, что ФРГ пребывает в состоянии хаоса с момента подрыва "Северных потоков"

США опасались, что канцлер Германии Олаф Шольц может позволить поставлять российский газ, чтобы облегчить экономические проблемы республики, отметил журналист

НЬЮ-ЙОРК, 7 февраля. /ТАСС/. Германия пребывает в состоянии политического и экономического хаоса с тех пор, как были подорваны "Северные потоки". Такое мнение выразил во вторник в своем блоге в Substack американский журналист и лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш.

"США опасались, что канцлер [Германии] Олаф Шольц <...> может позволить поставлять [российский] газ, чтобы облегчить экономические проблемы Германии и восстановить важный энергетический источник для промышленности Германии [после подрыва "Северных потоков"]. Этому бы не дали произойти, и с тех пор Германия пребывает в экономическом и политическом хаосе", - написал он.

27 сентября 2022 года компания Nord Stream AG сообщила о "беспрецедентных разрушениях", произошедших днем ранее на трех нитках морских газопроводов "Северный поток" и "Северный поток - 2". Ранее шведские сейсмологи зарегистрировали два взрыва на морских маршрутах трубопроводов. Генеральная прокуратура РФ инициировала возбуждение дела об акте международного терроризма после повреждения газопроводов.

8 февраля 2023 года Херш в своей статье написал, что взрывные устройства под газопроводами заложили в июне 2022 года водолазы ВМС США при поддержке норвежских специалистов. Позже газета The New York Times со ссылкой на американских чиновников сообщила, что диверсию на газопроводах могла совершить некая "проукраинская группировка", которая действовала без ведома властей США.