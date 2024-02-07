ХАМАС считает, что проект соглашения с Израилем о заложниках содержал неясные положения

В связи с этим представителям движения понадобилось время, чтобы дать ответ, сообщил член политбюро Гази Хамад

ДУБАЙ, 7 февраля. /ТАСС/. Проект переданного палестинскому движению ХАМАС рамочного соглашения об освобождении удерживаемых в секторе Газа израильских заложников содержал несколько неясных положений. Как заявил в комментарии телеканалу Al Jazeera член политбюро движения Гази Хамад, по этой причине ХАМАС потребовалось время для того, чтобы сформулировать ответ.

"Многие положения [проекта] отличались неясностью и неопределенностью. <...> Многие вопросы нуждались в прояснении <...>, - отметил Хамад. - Поэтому для ответа нам понадобилось время".

Ранее глава правительства, министр иностранных дел Катара шейх Мухаммед бен Абдель Рахман Аль Тани на совместной пресс-конференции с госсекретарем США Энтони Блинкеном в Дохе объявил о получении Катаром ответа от ХАМАС относительно рамочного соглашения с Израилем. Со своей стороны Блинкен пояснил, что администрация США изучает ответ ХАМАС и считает сделку возможной.

Попытки урегулирования

28 января Agence France-Presse информировало о состоявшейся в Париже встрече директора Центрального разведывательного управления США Уильяма Бернса с представителями Египта, Израиля и Катара. В свою очередь телекомпания NBC сообщила, что участники консультаций договорились об основах новой сделки между ХАМАС и Израилем, которая предусматривает поэтапный обмен удерживаемых радикалами заложников на палестинских заключенных, паузы в боевых действиях и поставки гуманитарной помощи в сектор Газа.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября 2023 года боевиков ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных населенных пунктов и взятием заложников. Израиль начал наносить ответные удары по палестинскому анклаву и отдельным районам Ливана и Сирии.

22 ноября 2023 года ХАМАС сообщило о достижении с Израилем при посредничестве Египта и Катара соглашения о четырехдневном гуманитарном перемирии в Газе, которое вступило в силу 24 ноября. Договоренности предполагали, что в обмен на каждого отпущенного заложника из числа женщин и детей Израиль освободит из тюрем трех палестинских женщин и детей. Стороны несколько раз продлевали режим прекращения огня, однако утром 1 декабря армия Израиля обвинила ХАМАС в нарушении перемирия и объявила, что вновь переходит к боевым действиям в Газе. 5 декабря член политбюро ХАМАС Усама Хамдан заявил, что радикалы не отпустят остальных заложников, пока Израиль не прекратит боевые действия в Газе.