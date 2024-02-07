Палата представителей Конгресса США не поддержала импичмент главы МВБ

Против проголосовали 216 конгрессменов, в поддержку инициативы высказались 214

ВАШИНГТОН, 7 февраля. /ТАСС/. Палата представителей Конгресса США полного состава во вторник проголосовала против импичмента в отношении главы министерства внутренней безопасности (МВБ) страны Алехандро Майоркаса в связи с тем, что он не принял достаточных мер для противодействия нелегальной миграции. Трансляцию заседания ведет телеканал C-SPAN.

Против соответствующей резолюции проголосовали 216 конгрессменов, в поддержку - 214 законодателей. Все члены нижней палаты Конгресса от Демократической партии выступили против импичмента Майоркаса, к ним присоединились четверо республиканцев, что и решило исход голосования.