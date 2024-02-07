У Конгресса Аргентины прошла очередная акция протеста против реформ Милея

Большинство манифестантов были членами левых движений и организаций

БУЭНОС-АЙРЕС, 7 февраля. /ТАСС/. Несколько сотен человек приняли участие в очередной акции протеста против предложенного президентом Аргентины Хавьером Милеем пакета реформ. Как передает с места корреспондент ТАСС, в этот раз манифестация перед зданием Конгресса прошла без столкновений.

Рядом с протестующими дежурили полицейские, которые не давали им перекрыть улицы. Манифестанты несколько раз выходили на проезжую часть, однако полицейским удавалось освободить дорогу без применения силы.

Большинство участников акции протестов были членами левых движений и организаций. Несколько раз вокруг площади поднимался шум клаксонов проезжающих машин, которые выражали поддержку манифестантам.

Акции протеста перед Конгрессом, где в эти дни обсуждается предложенный правительством законопроект с пакетом реформ, продолжаются с прошлой недели. Наиболее ожесточенные столкновения между протестующими и сотрудниками правоохранительных органов произошли 1 февраля, когда полиция и жандармерия применили против манифестантов резиновые пули, перцовый газ, водомет и дубинки, чтобы не допустить перекрытия улицы.