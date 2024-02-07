Al Jazeera: при обстреле лагеря беженцев на севере сектора Газа погибли минимум 20 человек

Также телеканал сообщает о 14 погибших в Хан-Юнисе и 6 - в Рафахе

ДУБАЙ, 7 февраля. /ТАСС/. По меньшей мере 20 человек погибли в результате удара израильской армии по жилым домам на севере сектора Газа.

Как сообщает катарский телеканал Al Jazeera, не менее 20 палестинцев погибли, еще порядка 20 были ранены в результате обрушения жилых домов, взорванных израильскими военными, в лагере беженцев Джабалия на севере анклава. Также сообщается о 14 погибших в Хан-Юнисе, где военнослужащие армии Израиля разбомбили школу, о 6 убитых в Рафахе.

Кроме того, по данным палестинского информационного агентства WAFA, за минувшие сутки в Хан-Юнисе и Рафахе из-за обстрелов погибли не менее 10 палестинцев. Еще не менее 15 человек были ранены.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября 2023 года боевиков радикального палестинского движения ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных населенных пунктов и захватом заложников. В ответ Израиль объявил о полной блокаде Газы и стал наносить удары по сектору и отдельным районам Ливана и Сирии, после чего начал наземную операцию в анклаве. Столкновения происходят и на Западном берегу реки Иордан.