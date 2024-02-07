Al Jazeera: Израиль проводит серию рейдов на Западном берегу Иордана

По данным телеканала, израильские военные задержали двоих палестинцев

ДУБАЙ, 7 февраля. /ТАСС/. Армия обороны Израиля проводит полицейские операции в нескольких населенных пунктах на Западном берегу реки Иордан. Как сообщил катарский телеканал Al Jazeera, по меньшей мере двое палестинцев задержаны.

Израиль проводит рейды в городе Дженин: отмечается, что военные бульдозеры разрушили инфраструктуру возле полевого госпиталя Иордании. Кроме того, израильские силовики проводят операцию в Тулькарме и окружили лагерь беженцев Нур-Шамс. По данным телеканала, рейды проходят в городе Бурка и Кафр-Калиль в провинции Наблус, в муниципалитете Таммун (провинция Тубас).

Два человека были задержаны в деревнях в районе Рамаллы. Кроме того, столкновения между израильскими подразделениями и палестинцами зафиксированы в городе Аль-Хадер в провинции Вифлеем.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября 2023 года боевиков палестинского радикального движения ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных населенных пунктов и захватом заложников. В ответ Израиль объявил о полной блокаде Газы, начал наносить удары по сектору и отдельным районам Ливана и Сирии, после чего приступил к проведению наземной военной операции в анклаве. Столкновения происходят и на Западном берегу реки Иордан.