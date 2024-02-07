Япония продолжит добиваться возобновления поездок своих граждан на Курилы

Японский премьер-министр Фумио Кисида отметил, что это один из главных приоритетов японо-российских отношений

ТОКИО, 7 февраля. /ТАСС/. Япония считает приоритетным вопрос возобновления гуманитарных обменов с южной частью Курильских островов, особенно это касается посещения могил предков бывшими японскими жителями этих территорий. Об этом заявил премьер-министр Японии Фумио Кисида на "Общенациональном митинге за возвращение северных территорий" - так здесь называют южную часть российских Курильских островов.

"Возобновление проектов обмена, включая посещение могил, является одним из главных приоритетов японо-российских отношений. У нас есть большое желание как-то ответить на искренние чувства бывших жителей островов, которые уже находятся в преклонном возрасте. Мы продолжим призывать российскую сторону возобновить обмены, уделив особое внимание посещению могил", - сказал глава правительства.

По словам Кисиды, вопрос южной части Курил "касается всей нации, важно, чтобы каждый гражданин углубил свой интерес и понимание этой проблемы". "Правительство продолжит работать над повышением осведомленности общественности. В то же время важно, чтобы позиция Японии была правильно понята международным сообществом", - добавил Кисида.

Согласно результатам общенационального соцопроса, опубликованным в январе японскими властями, 45,7% его участников не верят в способность Японии получить контроль над южной частью Курил. При этом 28,3% респондентов не разбираются, в чем именно заключается соответствующая деятельность Токио, еще 25,4% плохо понимают содержание проблемы.

В соответствии с принятым в 1981 году правительством Японии решением "Общенациональные митинги за возвращение северных территорий" ежегодно проводятся 7 февраля в память о подписанном в этот день в 1855 году первом русско-японском договоре. В таких собраниях традиционно принимают участие министры, депутаты обеих палат парламента от правящей и оппозиционных партий, а также бывшие жители южной части Курил. Ультраправые группы используют это как повод для антироссийских выступлений на улицах городов и перед представительствами РФ, которые полиция берет под усиленную охрану.

Обычно "Общенациональный митинг за возвращение северных территорий" проводится в Национальном театре рядом с императорским дворцом в Токио. Однако из-за ремонта мероприятие в 2024 году перенесли в зал Молодежного олимпийского центра в парке Ёёги.

О двусторонних отношениях

Москва и Токио с середины прошлого века проводили переговоры с целью выработки мирного соглашения по итогам Второй мировой войны. Основным препятствием на пути к этому остаются разногласия по поводу прав на южную часть Курил. После окончания войны весь архипелаг был включен в состав Советского Союза, однако Япония оспаривает принадлежность Итурупа, Кунашира, Шикотана и группы мелких необитаемых островов. В то же время МИД РФ неоднократно подчеркивал, что российский суверенитет над этими территориями, имеющий соответствующее международно-правовое оформление, не подлежит сомнению.

Россия прекратила переговоры с Японией по вопросу мирного договора из-за введения Токио антироссийских санкций в связи с ситуацией на Украине. Москва также вышла из диалога с Токио о налаживании совместной хозяйственной деятельности на южных Курильских островах и заблокировала продление статуса Японии в качестве партнера Организации черноморского экономического сотрудничества по секторальному диалогу.

Позднее Россия прекратила действие соглашения с Японией об облегченном посещении Курил японскими гражданами - бывшими жителями этих островов, а также договора о процедуре взаимных поездок. В МИД РФ тогда подчеркнули, что эта мера не затрагивает реализацию советско-японской договоренности о взаимном безвизовом посещении могил от 2 июля 1986 года.

Программа безвизовых обменов началась в 1992 году на основании межправительственной договоренности для улучшения взаимопонимания народов двух государств. С тех пор в Японии побывали около 10 тыс. жителей островов Итуруп, Кунашир и Шикотан, а южную часть Курил посетили порядка 20 тыс. японцев. В сентябре 2017 года Москва и Токио в соответствии с договоренностью на высшем уровне организовали первый чартерный рейс на южные острова Курильского архипелага для их бывших жителей с целью посещения могил предков.