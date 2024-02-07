Япония заявила, что продолжит работу над санкциями против России вместе с G7

Глава японского МИД Ёко Камикава отметила, что в случае необходимости Токио готов обсуждать с Москвой вопросы, касающиеся рыболовного промысла и безопасности на море

ТОКИО, 7 февраля. /ТАСС/. Япония продолжит работать с международным сообществом, в первую очередь с G7, над принятием санкционных мер против России из-за ситуации вокруг Украины. Об этом сообщила глава МИД Ёко Камикава на "Общенациональном митинге за возвращение северных территорий" - так здесь называют южную часть российских Курильских островов.

"Япония продолжит работать с международным сообществом, включая G7, над принятием таких мер, как введение строгих санкций против России", - сказала она. По словам Камикавы, Япония в случае необходимости готова обсуждать с Россией вопросы, касающиеся рыболовного промысла и безопасности на море, исходя при этом из собственных национальных интересов.

В соответствии с принятым в 1981 году правительством Японии решением "Общенациональные митинги за возвращение северных территорий" ежегодно проводятся 7 февраля в память о подписанном в этот день в 1855 году первом русско-японском договоре. В таких собраниях традиционно принимают участие министры, депутаты обеих палат парламента от правящей и оппозиционных партий, а также бывшие жители южной части Курил. Ультраправые группы используют это как повод для антироссийских выступлений на улицах городов и перед представительствами РФ, которые полиция берет под усиленную охрану.

Москва и Токио с середины прошлого века проводили переговоры с целью выработки мирного соглашения по итогам Второй мировой войны. Основным препятствием на пути к этому остаются разногласия по поводу прав на южную часть Курил. После окончания войны весь архипелаг был включен в состав Советского Союза, однако Япония оспаривает принадлежность Итурупа, Кунашира, Шикотана и группы мелких необитаемых островов. В то же время МИД РФ неоднократно подчеркивал, что российский суверенитет над этими территориями, имеющий соответствующее международно-правовое оформление, не подлежит сомнению.

После начала специальной военной операции РФ на Украине Япония ввела несколько пакетов антироссийских санкций. В связи с этим МИД РФ заявил, что Москва прекращает переговоры с Токио о мирном соглашении. Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев ранее написал на своей странице "ВКонтакте", что РФ не против мирного договора, если Япония проявит понимание того, что "территориальный вопрос" закрыт в соответствии с Конституцией России навсегда".