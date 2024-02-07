Al Jazeera: израильские военные столкнулись с палестинским сопротивлением в городе Тамман

Солдаты ЦАХАЛ обстреляли дома, передает телеканал

ДУБАЙ, 7 февраля. /ТАСС/. Столкновения между израильскими военными и палестинским сопротивлением произошли в городе Тамман к северо-востоку от Наблуса на Западном берегу реки Иордан. Об этом сообщает катарский телеканал Al Jazeera.

По его сведениям, солдаты ЦАХАЛ обстреляли дома в городе. Палестинское сопротивление ответило применением против них взрывных устройств. Другие подробности телеканал пока не приводит.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения боевиков ХАМАС из сектора Газа на территорию Израиля 7 октября 2023 года. Радикальное движение назвало эту атаку ответом на действия израильских властей против мечети Аль-Акса в Иерусалиме. Израиль объявил о полной блокаде Газы и начал наносить удары по сектору и отдельным районам Ливана и Сирии. Столкновения также происходят на Западном берегу реки Иордан.