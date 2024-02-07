NYT: графа "против всех" более популярна на праймериз в Неваде, чем Хейли

После обработки 50% бюллетеней экс-постпред США набирает 33,4% голосов, в то время как графу "против всех" выбрали 60,3% избирателей

НЬЮ-ЙОРК, 7 февраля. /ТАСС/. Большинство решивших проголосовать на первичных выборах (праймериз) в штате Невада выбирают графу "против всех" в бюллетене, чтобы не отдавать свой голос за экс-постпреда США и бывшего губернатора Южной Каролины Никки Хейли. Об этом свидетельствуют предварительные данные голосования, которые публикует газета The New York Times.

После обработки 50% бюллетеней Хейли набирает 33,4% голосов, в то время как графу "против всех" выбрали 60,3% избирателей.

Подобная ситуация сложилась из-за того, что в праймериз не участвует наиболее популярный среди республиканцев бывший президент США Дональд Трамп, что в свою очередь вызвано особенностями электорального законодательства штата. Проведение праймериз в Неваде является требованием местного закона, принятого демократами в 2021 году. Республиканская партия предпочла распределить голоса делегатов, которые затем будут выбирать кандидата от республиканцев на общенациональном съезде партии, посредством собрания партийных активистов (кокусы), они пройдут 8 февраля. Трамп призывал вовсе не голосовать на праймериз в Неваде, в свою очередь его соратники по партии призвали выбирать графу "против всех". Таким образом, главная интрига на праймериз в этом штате состоит в том, удастся ли Хейли обойти пункт "против всех кандидатов" по итогам голосования.

По установленным Республиканской партией правилам, претендент может участвовать лишь в одном голосовании в штате, это означает, что в кокусах она участвовать не сможет и, вероятнее всего, победа на них останется за Трампом. Помимо Хейли, в бюллетенях праймериз значатся шесть претендентов, при этом двое из них - бывший вице-президент США Майк Пенс и сенатор от штата Южная Каролина Тим Скотт - уже заявили о выходе из президентской гонки.

Сама Хейли после проигрыша Трампу в штате Нью-Гэмпшир заявила, что вне зависимости от результатов голосования в Неваде останется в президентской гонке и нацелена на серьезную борьбу на праймериз в ее родном штате Южная Каролина, где она была губернатором с 2011 по 2017 год.