Больше 2,5 тыс. азербайджанцев изъявили желание голосовать в Москве

Как отметил посол республики в Москве Полад Бюльбюль оглы, кроме столицы, избирательные участки открыли в Санкт-Петербурге и Екатеринбурге "с выездом в близлежащие города"

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Больше 2,5 тыс. граждан Азербайджана зарегистрировались на избирательные участки в Москве, чтобы принять участие в выборах президента республики. Об этом сообщил ТАСС посол Азербайджана в Москве Полад Бюльбюль оглы.

"Здесь, в Москве, мы открыли два избирательных участка, потому что больше 2,5 тыс. человек, граждан Азербайджана, которые сейчас находятся в Москве, изъявили желание, зарегистрировались, [чтобы проголосовать]", - отметил дипломат.

Как напомнил глава диппредставительства, кроме Москвы, избирательные участки созданы в Санкт-Петербурге и Екатеринбурге "с выездом в близлежащие города". "Так что те граждане, которые находятся в этих городах и рядом, имеют возможность исполнить свой гражданский долг", - продолжил посол.

Дипломат также отметил, что эти выборы особо знаменательны, потому что впервые в истории суверенного Азербайджана проходят на всей территории страны, включая Карабах. "Уже голосование началось в Ханкенди, Ходжалы, нашей родной Шуше, и с большим воодушевлением граждане идут голосовать. Я совершенно уверен, что мудрый азербайджанский народ сделает правильный выбор", - добавил посол.

Внеочередные выборы президента Азербайджана проходят 7 февраля. На пост президента Азербайджана баллотируются семь кандидатов, в том числе действующий глава государства Ильхам Алиев. Президент Азербайджана избирается на семь лет, ограничений на количество сроков не предусмотрено. Последние президентские выборы главы государства в Азербайджане состоялись 11 апреля 2018 года.