СМИ: Зеленский намерен приехать в ФРГ для участия в Мюнхенской конференции 16-18 февраля

Программа визита и точный график пока засекречены по соображениям безопасности, передает газета Tagesspiegel

БЕРЛИН, 7 февраля. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский планирует совершить второй после начала специальной военной операции РФ визит в Германию в конце следующей недели. Об этом сообщила газета Tagesspiegel со ссылкой на источники.

По информации издания, Зеленский намерен посетить Мюнхенскую конференцию по безопасности, которая пройдет с 16 по 18 февраля. Программа визита и точный график пока засекречены по соображениям безопасности. Глава Мюнхенской конференции Кристоф Хойсген не стал подтверждать Tagesspiegel участие Зеленского в форуме, однако отметил, что организаторы стараются обеспечить присутствие президента Украины. "Приглашение Зеленскому было ясно выражено", - подчеркнул Хойсген.

В мае прошлого года Зеленский впервые посетил Германию после начала спецоперации. Он встретился с канцлером ФРГ Олафом Шольцем в Берлине и принял премию Карла Великого в Ахене.

Мюнхенская конференция по безопасности пройдет 16-18 февраля и станет юбилейной, 60-й по счету. На нее приглашены Шольц, президент Франции Эмманюэль Макрон и премьер-министр Польши Дональд Туск. Кроме того, на форуме ожидаются вице-президент США Камала Харрис и министр иностранных дел КНР Ван И. Представителям российских властей приглашения на конференцию не направляли.

Мюнхенская конференция была основана в 1962 году германским публицистом Эвальдом фон Клейстом как "заседание представителей оборонных ведомств" стран - членов НАТО. С 1999 года в ней стали принимать участие политики и военные из государств Центральной и Восточной Европы, а также представители бизнеса. В рамках форума традиционно проходят многочисленные неформальные и личные встречи политиков, которые обсуждают новые инициативы в сфере политики безопасности.