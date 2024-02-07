СМИ: США представят сделку по деэскалации напряженности между Израилем и "Хезболлах"

По информации Axios, новые договоренности основаны на соглашении о прекращении израильской военной операции в Ливане "Гроздья гнева" 1996 года

ВАШИНГТОН, 7 февраля. /ТАСС/. США и четыре европейских союзника в ближайшие недели намерены представить несколько соглашений по деэскалации напряженности на израильско-ливанской границе, достигнутых между Израилем и шиитской организацией "Хезболлах". Об этом сообщает американский портал Axios со ссылкой на двух израильских чиновников.

По их данным, новые договоренности основаны на соглашении о прекращении израильской военной операции в Ливане "Гроздья гнева" 1996 года, заключенном израильским государством и "Хезболлах". Собеседники портала отметили, что стороны не будут их официально подписывать. Ожидается, что США вместе с Великобританией, Францией, Германией и Италией опубликуют подробный список обязательств, которые согласилась взять на себя каждая сторона.

По информации источников, Израиль обязуется отвести часть сил от границы, а также прекратить полеты истребителей в воздушном пространстве Ливана. В свою очередь "Хезболлах" должна отвести свои войска на расстояние от 8 до 10 км от израильской границы, в то время как армия Ливана направит от 10 до 12 тыс. военнослужащих в эту зону.

Израиль неоднократно проводил операции против боевиков "Хезболлах", наиболее масштабными из них стали "Сведение счетов" (25-31 июля 1993 года) и "Гроздья гнева" (11-27 апреля 1996 года).

Напряженность сохраняется на северной границе Израиля, где регулярно происходят обстрелы с территории Ливана, на которые израильские военные отвечают огнем. По данным армейской пресс-службы Израиля, мишенями становятся объекты "Хезболлах". Из приграничных районов эвакуированы более 80 тыс. израильтян.