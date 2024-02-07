В Словении заявили, что санкции против России не оказывают должного влияния

Министр иностранных и европейских дел Таня Файон отметила, что нужно сделать больше для их эффективности

БЕРЛИН, 7 февраля. /ТАСС/. Министр иностранных и европейских дел Словении Таня Файон заявила, что санкции, введенные Европейским союзом (ЕС) в отношении России, не оказывают должного влияния.

"Посмотрите на санкции ЕС: я считаю, что нам нужно сделать больше, чтобы санкции стали более эффективными. Похоже, они не действуют таким образом, чтобы мы видели как [президент РФ Владимир] Путин страдает, вместо этого странам ЕС приходится прикладывать большие усилия для замены российской продукции", - утверждала Файон в интервью редакционному объединению RND. При этом она отметила, что необходимо "найти новые меры, чтобы остановить российскую военную машину".

В то же время глава МИД Словении выразила опасение, что "конфликт [на Украине] будет заморожен". "Но я наблюдаю, что Швейцария хочет организовать мирную конференцию. Это маленькая надежда", - резюмировала она.

Санкции ЕС в отношении России впервые были введены в 2014 году и с тех пор продлеваются два раза в год - в январе и июле - на шесть месяцев. С 24 февраля 2022 года в рамках этого режима были введены 12 пакетов антироссийских санкций. В середине января агентство Bloomberg со ссылкой на источник сообщило, что Евросоюз начал обсуждение 13-го пакета санкций против России. По информации агентства, ограничения, которые планируется принять к 24 февраля, обсуждались 17 января на встрече послов стран сообщества. Речь шла о расширении санкционных списков, дополнительных торговых ограничениях, а также о мерах по борьбе с обходом рестрикций. Впоследствии представитель ЕС подтвердил, что Евросоюз намерен ввести новые санкции против России ко второй годовщине начала специальной военной операции на Украине.