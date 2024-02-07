В Грузии заявили, что страна выступает за сохранение диалога с РФ в женевском формате

Исполняющий обязанности главы МИД Илья Дарчиашвили отметил, что эту платформу нужно сохранить с целью решить гуманитарные вопросы в рамках диалога

ТБИЛИСИ, 7 февраля. /ТАСС/. Власти Грузии выступают за сохранение женевского формата переговоров с Россией, так как это единственная площадка, позволяющая решать гуманитарные вопросы. Об этом заявил исполняющий обязанности главы МИД Илья Дарчиашвили, который является кандидатом на то, чтобы вновь занять эту должность в новом правительстве.

"Несмотря на то, что вы говорили об отсутствии конкретных результатов у этой платформы (женевских переговоров - прим. ТАСС), мы считаем, что <...> это единственная платформа, на которой представлен наш северный сосед, они участвуют вместе с нашими партнерами. Поэтому на сегодняшний день мы думаем, что эту платформу нужно сохранять, так как наша главная задача - постараться решить как минимум гуманитарные вопросы в рамках этого диалога", - отметил Дарчиашвили, отвечая на вопрос депутата Фридона Инджии.

Дарчиашвили в среду выступил на объединенном заседании нескольких парламентских комитетов, где представил внешнеполитическую программу и ответил на вопросы депутатов. Заседание транслировалось в прямом эфире на сайте законодательного органа. В предыдущие два дня в аналогичном формате выступили другие кандидаты на министерские посты.

29 января премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что покидает свой пост. Он также сообщил, что получил предложение занять должность председателя правящей партии, которую с 2021 года возглавлял Ираклий Кобахидзе. 1 февраля съезд правящей партии "Грузинская мечта - Демократическая Грузия" избрал Гарибашвили главой политического объединения, а Кобахидзе назвал кандидатом в премьеры. Как позже сообщил журналистам Кобахидзе, в новом составе правительства будет лишь одно изменение - на посту министра обороны Джуаншера Бурчуладзе сменит вице-спикер парламента Ираклий Чиковани. Голосование в парламенте по новому составу правительства во главе с Кобахидзе планируется 8 февраля.

Международные дискуссии по безопасности и стабильности в Закавказье проходят в Женеве с 2008 года с участием Абхазии, Грузии, России, США и Южной Осетии при посредничестве спецпредставителей от ООН, ЕС и ОБСЕ. Работа традиционно ведется в двух рабочих группах - по безопасности и по гуманитарным вопросам. Женевские дискуссии остаются единственной платформой диалога между Сухуми, Тбилиси и Цхинвали.