В Литве заявили, что не хотели бы полного закрытия своих восточных границ

По словам главы МИД республики Габриэлюса Ландсбергиса, он представляет, при каких условиях стране пришлось бы закрывать границу

ВИЛЬНЮС, 7 февраля. /ТАСС/. Полное закрытие восточных границ не является целью Литвы, в Вильнюсе такого сценария не хотели бы, но он возможен. Об этом заявил журналистам министр иностранных дел республики Габриэлюс Ландсбергис.

"Хотелось бы надеяться, что условия для полного закрытия нашей восточной границы не возникнут", - сказал он.

При этом Ландсбергис заявил и о таком сценарий развития ситуации: "Я представляю, при каких условиях нам пришлось бы закрывать границу". Однако эти условия глава МИД не назвал.

С предложением кабинету министров закрыть еще два контрольно-пропускных пункта на границе с Белоруссией (два были закрыты в декабре 2023 года) выступила правительственная межведомственная комиссия по вопросам безопасности. Переходы закрываются не только для моторных транспортных средств, но и для велосипедистов и пешеходов. Окончательное решение на основе выводов комиссии предстоит принять правительству.