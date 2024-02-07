В КСИР заявили, что угрозы Ирану со стороны Израиля не останутся без ответа

Замкомандующего Корпуса стражей исламской революции Аббас Нилфорушан также отметил, что однополярный мир во главе с США прекратил свое существование и "такие великие державы, как Россия, Китай и Иран, сформировали новую реальность, в которой Соединенные Штаты не будут играть никакой роли"

ДУБАЙ, 7 февраля. /ТАСС/. Угрозы интересам Ирана со стороны Израиля в любой точке мира не останутся без ответа. Об этом заявил заместитель по оперативным вопросам командующего Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) генерал Аббас Нилфорушан.

"Мы не оставим без ответа любые действия, которые израильский режим осмелится предпринять против наших интересов в любой точке мира", - цитирует его телеканал Press TV. По словам Нилфорушана, Израиль использует против Ирана стратегию "войны в серой зоне", важнейшая цель которой заключается в попытке "ослабить главные составляющие иранской мощи - ядерную, ракетную, силы БПЛА, а также влияние в регионе". По его мнению, основные принципы этой стратегии состоят в ведении разведывательной войны и поддержании напряженности в конфликте с Ираном на том уровне, который не предполагает пересечение существующих красных линий исламской республики. Генерал отметил, что Тегеран для противодействия этой стратегии "придает особое значение разведывательной защите".

Замкомандующего КСИР также заявил, что однополярный мир во главе с США прекратил свое существование и "такие великие державы, как Россия, Китай и Иран, сформировали новую реальность, в которой Соединенные Штаты не будут играть никакой роли". По мнению Нилфорушана, чтобы предотвратить этот процесс, "НАТО, военный альянс под руководством США, стремится к расширению на восток, а Израиль пытается устранить угрозы своему существованию".

31 января командующий КСИР генерал-лейтенант Хосейн Салами заявил, что противники Ирана развязали против него войну, однако Тегеран ее не боится и не оставит без ответа угрозы США.