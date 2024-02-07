В ЕС обсуждают идею закупки снарядов для Киева в третьих странах

Министр иностранных дел Чехии Ян Липавский отметил, что оборонные компании страны наращивают выпуск боеприпасов для Киева, но отказался "назвать конкретную цифру"

НЬЮ-ЙОРК, 7 февраля. /ТАСС/. Некоторые страны Евросоюза обсуждает с третьими государствами вопрос закупки боеприпасов для Украины. Об этом сообщил министр иностранных дел Чехии Ян Липавский в интервью телекомпании CNN.

"Речь идет о разных странах. В Европе дискуссия ведется о европейском производстве, но мы можем рассмотреть [возможность закупки] по всему миру. Задача в том, чтобы это сделать", - сказал он. Глава МИД ответил утвердительно на уточняющий вопрос, имелась ли в виду возможность производства снарядов за пределами ЕС. "Например, да. Именно так", - сказал он.

"Думаю, разные страны уже это делают (обсуждают вопрос - прим. ТАСС), но общеевропейского подхода нет. Идея заключается в том, чтобы был общеевропейский путь", - добавил министр. Липавский подтвердил, что оборонные компании Чехии наращивают выпуск боеприпасов для Киева, но отказался "назвать конкретную цифру".

В марте 2023 года страны ЕС утвердили план передачи Киеву 1 млн снарядов в ближайшие 12 месяцев. Чехия ввиду провала этого плана потребовала от Брюсселя начать закупать боеприпасы для Украины по всему миру, в частности в Южной Корее, ЮАР и Турции, что противоречит намерению Евросоюза использовать такие закупки для финансирования военно-промышленного комплекса Европы. 3 февраля этого года глава МИД Липавский подтвердил журналистам, что Прага предложила закупить часть артиллерийских снарядов для Киева за пределами сообщества.