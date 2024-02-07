Макрон заявил, что Франция будет бороться на Ближнем Востоке "за всеобщую безопасность"

Президент отметил, что страна потеряла 42 соотечественника в результате атаки ХАМАС на Израиль

ПАРИЖ, 7 февраля. /ТАСС/. Франция намерена приложить все усилия для обеспечения всеобщей безопасности в Ближневосточном регионе. Об этом заявил президент Франции Эмманюэль Макрон на церемонии в память французов, погибших во время проникновения боевиков палестинского движения ХАМАС на территорию Израиля 7 октября 2023 года.

"Франция скорбит о всех жертвах и намерена делать все ради обеспечения всеобщего мира и безопасности на Ближнем Востоке, - подчеркнул Макрон. - Каждая жизнь имеет значение".

Президент напомнил, что Франция потеряла 42 соотечественника в результате атаки ХАМАС на Израиль. Еще трое французских граждан находятся в заложниках, добавил глава государства.

"Ничто не может оправдать терроризм", - заявил Макрон, подчеркнув, что необходимо остановить растущую волну антисемитизма.

Как стало известно Agence France-Presse, Елисейский дворец планирует также провести церемонию памяти французов, погибших в результате бомбардировок в секторе Газа. Вместе с тем дата и формат этой церемонии пока не указаны.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября 2023 года боевиков палестинского радикального движения ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных населенных пунктов и захватом более 200 заложников, включая детей, женщин и стариков. Радикалы назвали эту атаку ответом на действия израильских властей против мечети Аль-Акса в Иерусалиме. Израиль объявил о полной блокаде Газы и начал наносить ответные удары по сектору и отдельным районам Ливана и Сирии. Столкновения происходят и на Западном берегу реки Иордан.