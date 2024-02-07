Глава СБУ обсудил с послами G7 ситуацию вокруг слежки за журналистами

Василий Малюк отметил, что приняты кадровые решения, в частности об увольнении руководителя ДЗНГ и переформатировании работы тех подразделений департамента, которые требуют изменений и усиления

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Глава Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Малюк провел встречу с послами стран - членов Группы семи (G7) на фоне скандала со слежкой за журналистами. Об этом сообщается в Telegram-канале спецслужбы.

"Послы получили ответы относительно ситуации, которая сложилась вокруг редакции Bihus.Info, - отмечается в сообщении. - По словам Василия Малюка, приняты кадровые решения, в частности об увольнении руководителя ДЗНГ (департамента защиты национальной государственности - прим. ТАСС) и переформатировании работы тех подразделений департамента, которые требуют изменений и усиления". При этом глава СБУ заверил послов, что выступает за стопроцентную свободу слова и "не допустит нарушений этого важнейшего принципа демократии".

В середине января в интернете распространились кадры скрытой съемки, на которых, как предполагается, журналисты Bihus.Info употребляют наркотики. Руководитель проекта Денис Бигус уволил сотрудников, оказавшихся в центре скандала. Однако при этом он заявил, что сотрудников прослушивали и следили за ними несколько месяцев. Тогда оппозиционные депутаты обвинили режим президента Украины Владимира Зеленского в целенаправленной слежке за журналистами, раскрывающими факты коррупции, и потребовали реакции со стороны политического руководства и правоохранительных органов. После волны критики и освещения скандала в западных СМИ Служба безопасности Украины была вынуждена реагировать и объявила о начале расследования по факту прослушивания журналистов.

Затем СБУ признала факт слежки за журналистами, объяснив это мерами по борьбе с оборотом наркотиков. Одновременно Бигус опубликовал итоги собственного расследования, согласно которому к слежке были причастны 30 человек, операцию проводил департамент защиты национальной государственности СБУ. В спецслужбе отметили, что в связи со скандалом был уволен начальник этого департамента Роман Семенченко, а руководством СБУ "были приняты соответствующие кадровые решения".

6 февраля Малюк выступил с утверждением, что в слежке за журналистами виноваты "отдельные сотрудники", фактически переложив на них ответственность за скандал. Тем не менее депутаты Верховной рады проголосовали за вызов Малюка в парламент, а министр юстиции Украины Денис Малюська заявил, что контроль за деятельностью спецслужб страны необходимо усилить. Он напомнил, что по закону контроль над СБУ осуществляют Верховная рада, президент и прокуратура.