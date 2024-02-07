Гросси отметил высокую радиационную и химическую защиту на Запорожской АЭС

По словам гендиректора МАГАТЭ, "хорошие коммуникации - это один из тех основополагающих принципов обеспечения безопасности"

ЭНЕРГОДАР /Запорожская область/, 7 февраля. /ТАСС/. Высокий уровень радиационной и химической защиты обеспечен на Запорожской АЭС, заявил гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси.

"Что касается радиационной и химической защиты, здесь все в порядке, у нас отличные коммуникации. Я ценю все усилия, которые все структуры в этом направлении принимают. Хорошие коммуникации - это один из тех основополагающих принципов обеспечения безопасности, которые я в свое время декларировал", - сказал он на брифинге в ходе визита на станцию.