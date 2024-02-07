Палестина приветствовала позицию Саудовской Аравии по правам палестинцев

Премьер-министр Мухаммед Штайе отметил, что высоко оценивает позицию Эр-Рияда, призывающую прекратить агрессию против палестинского народа в секторе Газа

РАБАТ, 7 февраля. /ТАСС/. Власти Палестины приветствовали позицию Саудовской Аравии в отношении реализации палестинским народом своих законных прав.

"Мы приветствуем твердую позицию Саудовской Аравии в отношении реализации палестинским народом своих законных прав, прежде всего права на самоопределение и создание независимого государства в границах от 4 июня 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме", - цитирует агентство WAFA заявление палестинского премьер-министра Мухаммеда Штайе.

"Высоко оцениваем позицию Саудовской Аравии, призывающую прекратить агрессию против палестинского народа в секторе Газа, вывести оттуда оккупационные силы", - продолжал он. Как обратил внимание премьер, Эр-Рияд призвал "международное сообщество, в том числе постоянных членов Совбеза ООН, признать палестинское государство, что является путем к миру в регионе и во всем мире".

7 февраля МИД королевства заявил, что Саудовская Аравия пойдет на нормализацию дипломатических отношений с Израилем только при условии признания Государства Палестина и вывода войск из Газы.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября 2023 года боевиков ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных населенных пунктов и захватом более 240 заложников, в том числе детей, женщин и стариков. Радикалы назвали эту атаку ответом на действия израильских властей против мечети Аль-Акса в Иерусалиме. Израиль объявил о полной блокаде Газы и стал наносить ответные удары по сектору и отдельным районам Ливана и Сирии, после чего объявил о начале наземной операции в анклаве. Столкновения происходят и на Западном берегу реки Иордан.