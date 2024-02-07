Гросси: миссию МАГАТЭ закончат после завершения конфликта без инцидентов на ЗАЭС

По словам гендиректора агентства, визит на станцию "подтверждает важность незаменимой деятельности", которую демонстрирует МАГАТЭ

ВЕНА, 7 февраля. /ТАСС/. Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил, что работа миссии организации на Запорожской АЭС закончится после завершения украинского конфликта без ядерных инцидентов на станции.

"В целом, это важный визит, который подтверждает важность незаменимой деятельности, которую МАГАТЭ демонстрирует здесь, и, конечно, нашу приверженность [ее] продолжению, потому что до конца, пока конфликт не закончится без ядерной аварии с радиологическими последствиями, мы не сможем сказать, что наша работа завершена. Но мы продолжаем, и сегодняшний день стал важной частью этих усилий", - отметил Гросси. Запись его заявления была распространена агентством.

Нынешний визит руководителя МАГАТЭ на Запорожскую АЭС - уже четвертый по счету. Первый состоялся 1 сентября 2022 года. После него на станции остаются несколько специалистов агентства, которые меняются на ротационной основе. Вместе с Гросси в среду на станцию прибыла новая, шестнадцатая команда инспекторов, состоящая из четырех человек, которая сменит предыдущую.