В ООН сообщили, что стороны конфликта в Судане согласились провести встречу по гумпомощи

Дата переговоров пока не назначена, отметил замгенсека по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс

ЖЕНЕВА, 7 февраля. /ТАСС/. Стороны конфликта в Судане согласились провести встречу по вопросам беспрепятственного доступа гуманитарных организаций к пострадавшему от боевых действий населению страны, однако дата таких переговоров, которые планировалось провести в Швейцарии, пока не назначена. Об этом сообщил на пресс-конференции в Женеве заместитель генерального секретаря по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс.

Он пояснил, что за последние две недели имел контакты с руководителями противоборствующих сторон, в ходе которых речь шла о выполнении обязательств, взятых на себя сторонами на консультациях в Джидде (Саудовская Аравия), проходивших в 2023 году. Гриффитс напомнил, что в Джидде было принято заявление, в котором "все стороны декларировали свою приверженность международному гуманитарному праву и оказанию нам [ООН] содействия в вопросу доступа". "Были планы провести такую встречу в Швейцарии", - отметил Гриффитс. По его словам, оба собеседника сказали ему, что "будут присутствовать" на встрече. "Я по-прежнему жду, когда это произойдет", - добавил заместитель генерального секретаря ООН.

Как подчеркнул Гриффитс, "исключительно важно, чтобы в ближайшее время мы получили доступ к обладающим полномочиями представителям" сторон, чтобы "можно было провести переговоры о доступе" и отправить грузовики с гуманитарной помощью.

ООН обратилась 7 февраля к мировому сообществу с призывом выделить на нужны помощи населению Судана и беженцам из этой страны в 2024 году $4,1 млрд.