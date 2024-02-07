Белый дом утверждает, что большинство граждан США поддерживает Украину

БРЮССЕЛЬ, 7 февраля. /ТАСС/. Администрация Соединенных Штатов полагает, что большинство американских граждан поддерживает Украину, надо сохранять этот курс. Об этом сообщил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан на совместной пресс-конференции с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом в Брюсселе.

Советник главы государства подчеркнул, что с начала СВО американские власти "слышали голоса в Соединенных Штатах и Европе, по всему миру, которые ставили под сомнение коллективную поддержку Украины". "Мы последовательно приводили доводы о том, почему поддержка Украины отвечает основополагающим интересам национальной безопасности Соединенных Штатов и трансатлантического альянса. Я считаю, что мы продолжаем одерживать верх в этом вопросе и подавляющее большинство американского народа усматривает в этом целесообразность, а крепкая двухпартийная группа сенаторов и конгрессменов продолжает поддерживать Украину, продолжает верить в это. Поэтому мы будем придерживаться этого курса", - утверждал Салливан.