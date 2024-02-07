Президент Аргентины назвал преступниками депутатов, не поддержавших полностью его реформы

Пресс-служба Милея ранее разместила в X список депутатов, которые проголосовали за и против отдельных статей пакета реформ

БУЭНОС-АЙРЕС, 7 февраля. /ТАСС/. Президент Аргентины Хавьер Милей приравнял к преступникам оппозиционных депутатов, которые не поддержали отдельные статьи подготовленного правительством законопроекта с пакетом реформ.

"На заседании Палаты депутатов (нижняя палата парламента - прим. ТАСС) политическая каста, как мы называем группу преступников, желающих, чтобы Аргентине было хуже, потому что они не готовы уступить привилегии, начала разрывать на части наш закон "Об основах", чтобы сохранить различные механизмы обворовывания аргентинцев. Поэтому я дал указание прекратить обсуждение законопроекта", - приводит агентство Télam слова президента на встрече с журналистами в Израиле.

Ранее пресс-служба Милея разместила в соцсети X список депутатов, которые проголосовали за и против отдельных статей пакета реформ. Законодатели, отказавшиеся поддержать все пункты документа, прописаны как "проголосовавшие против народа".

Во вторник Палата депутатов начала рассмотрение законопроекта постатейно после того, как он был одобрен в целом. Заседание было остановлено после отклонения пунктов, предоставляющих Милею специальные полномочия действовать в обход парламента. По инициативе правительственного блока "Свобода наступает" документ был возвращен на рассмотрение парламентской комиссии. После этого коалиция Милея в заявлении назвала предателями губернаторов провинций, которые якобы гарантировали поддержку некоторых депутатов.

Правительство Аргентины внесло на рассмотрение парламента первую версию законопроекта комплексных реформ 28 декабря 2023 года. Проект, содержавший более 600 статей, включал среди прочего проведение налоговой амнистии, отмену обязательных праймериз, ужесточение наказания за перекрытие дорожного движения во время протестов, приватизацию государственных компаний и повышение экспортных пошлин. 26 января министр экономики Луис Капуто сообщил, что правительство исключит из проекта часть экономических реформ, чтобы ускорить одобрение остальных мер. Решение было принято на фоне конфликта с губернаторами, которые выступали против повышения пошлин.