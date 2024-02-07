Сийярто: Европа должна не допустить военного конфликта между НАТО и Россией

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии считает, что за последние десятилетия угроза третьей мировой войны никогда не была такой серьезной, как сейчас

БУДАПЕШТ, 7 февраля. /ТАСС/. Самая важная задача, стоящая сейчас перед Европой, заключается в том, чтобы предотвратить военный конфликт между НАТО и Россией из-за Украины. Такое мнение высказал министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто в интервью телекомпании М1 в связи с участием в сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.

"Очевидно, что здесь предпринимаются усилия, направленные на то, чтобы спровоцировать разные страны на военные действия. Сейчас самая важная задача для нас, европейцев, и членов НАТО - предотвратить возможный конфликт между Россией и НАТО, который, очевидно, будет означать начало третьей мировой войны", - сказал глава МИД.

Выступая позже на сессии Генассамблеи ООН, Сийярто подчеркнул, что международное сообщество обязано не допустить перерастания двух региональных конфликтов - на Украине и на Ближнем Востоке - в глобальные. По его мнению, за последние десятилетия угроза третьей мировой войны никогда не была такой серьезной, как сейчас.