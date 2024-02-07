Бжания внес в парламент Абхазии законопроект об иноагентах

Как отметила пресс-служба президента республики, документ "направлен на регулирование правового статуса некоммерческих организаций и физических лиц, выполняющих функции иностранного агента"

СУХУМ, 7 февраля. /ТАСС/. Президент Абхазии Аслан Бжания внес в парламент проект закона об иностранных агентах, сообщила пресс-служба главы государства.

"Проект закона Республики Абхазия "О некоммерческих организациях и физических лицах, выполняющих функции иностранного агента" внесен президентом в парламент. Он направлен на регулирование правового статуса некоммерческих организаций и физических лиц, выполняющих функции иностранного агента", - говорится в сообщении.

Как отмечается в пояснительной записке к законопроекту, "некоммерческие организации и физические лица могут быть признаны выполняющими функции иностранного агента, если они получают денежные средства и (или) иное имущество от иностранных источников и участвуют в политической деятельности, осуществляемой на территории Республики Абхазия".

"Принятие проекта закона [об иноагентах] будет способствовать защите интересов и обеспечению безопасности Республики Абхазия, ее суверенитета, прав и свобод граждан, а также обеспечению безотлагательной реакции на иностранное вмешательство в политическую деятельности абхазского государства и общества", - говорится в записке.

В соответствии с законопроектом, опубликованном на официальном сайте президента, выполняющими функции иноагента не могут быть признаны некоммерческие организации (НКО), созданные Республикой Абхазия и административно-территориальными единицами; религиозные организации и политические партии, зарегистрированные в установленном законом порядке; торгово-промышленная палата Республики Абхазия, а также "созданные в соответствии с законодательством иностранных государств объединения этнических абхазов (абаза), прямых потомков беженцев, покинувших историческую территорию проживания абхазов (абаза) в результате русско-кавказской и русско-турецкой войн и других событий XIX века".

Проектом закона определяется порядок приобретения статуса иноагента, порядок включения и исключения организаций и лиц со статусом иноагента в соответствующие реестры, порядок осуществления контроля за их деятельностью. Кроме того устанавливаются ограничения, связанные с наличием статуса иноагента, а также перечень обязанностей и ответственность за нарушение законодательства. Уполномоченным органом по определению правового статуса НКО и физлиц, выполняющих функции иноагента, и осуществлению контроля за их деятельностью определено Министерство юстиции Республики Абхазия.