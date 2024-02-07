Президент Южной Кореи допустил саммит с КНДР

По словам Юн Сок Ёля, встрече должна предшествовать серьезная работа, чтобы она увенчалась практическими результатами

СЕУЛ, 7 февраля. /ТАСС/. Президент Республики Корея Юн Сок Ёль допустил проведение саммита с лидером КНДР Ким Чен Ыном, но встрече должна предшествовать серьезная работа, чтобы она увенчалась практическими результатами.

"Межкорейский саммит можно провести вне зависимости от того, откажется ли Северная Корея от ядерного [оружия] или нет. Но для этих целей представляется затруднительным использование подхода "сверху вниз". Саммит должен пройти после обменов и обсуждений на рабочем уровне, после того, как повестка и результаты подготовлены", - сказал президент в интервью телерадиокомпании KBS.

"[Идея] просто провести саммит может снова закончиться шоу без результатов", - пояснил Юн Сок Ёль. Он напомнил, что во время предвыборной кампании обещал согражданам не заниматься дипломатическими и политическими мероприятиями "ради шоу".

Предыдущий президент Республики Корея Мун Чжэ Ин несколько раз встречался с Ким Чен Ыном, в том числе в Пхеньяне.