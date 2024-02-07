МВД Финляндии на следующей неделе представит новый законопроект о мигрантах

Документ ограничивает передвижение лиц, запрашивающих убежище в стране

ХЕЛЬСИНКИ, 7 февраля. /ТАСС/. МВД Финляндии представит на следующей неделе новый законопроект, ограничивающий передвижение лиц, запрашивающих убежище в стране. Об этом заявила глава ведомства Мари Рантанен.

"Рискну предположить, что законопроект будет находиться на стадии консультаций не позднее следующей недели. Теперь, похоже, виден свет в конце тоннеля", - сказала Рантанен на парламентских слушаниях, сообщает газета Ilta-Sanomat.

МВД республики с осени 2023 года разрабатывает так называемый закон о пограничной процедуре. Если его примут, просители убежища не смогут переехать в другие регионы Финляндии. При этом мигрантов в случае отрицательного решения по поводу их статуса можно будет быстро вернуть в страну происхождения.

Финские власти с ноября 2023 года стали сообщать о прибытии со стороны России граждан третьих стран, запрашивающих убежище в Евросоюзе. За осень прибыло более 1,3 тыс. человек, сообщала Миграционная служба Финляндии. По решению правительства республики все автомобильные пункты пропуска на границе с РФ были закрыты с 30 ноября.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова ранее заявила, что решение Финляндии о закрытии пограничных переходов создает новые разделительные линии в Европе, ответ Москвы на эти действия будет прорабатываться в межведомственном формате.