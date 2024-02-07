ЮНЕСКО совместно с Японией выделит Украине $14,6 млн

Средства пойдут на развитие культуры и образования

ПАРИЖ, 7 февраля. /ТАСС/. Организация Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) при поддержке Японии выделит Украине $14,6 млн на развитие культуры и образования. Об этом говорится в коммюнике ЮНЕСКО, опубликованном на ее сайте.

"Сегодня генеральный директор ЮНЕСКО Одре Азуле и постоянный представитель Японии при ЮНЕСКО Такехиро Кано подписали финансовое соглашение на сумму $14,6 млн в поддержку Украины", - сказано в тексте.

Отмечается, что эти средства предназначены для того, чтобы "реанимировать культуру, образование и средства массовой информации на Украине". "Деятельность по сохранению наследия будет проводиться в нескольких городах, включая Львов и Харьков, - добавили в ЮНЕСКО. - Организация также усилит мониторинг и оценку ущерба культурному наследию".

Кроме того, ЮНЕСКО планирует "поддержать разработку для Одессы плана по смягчению рисков и готовности к чрезвычайным ситуациям".

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров указал на попытки Запада политизировать деятельность ЮНЕСКО. По его словам, западные страны стали "наращивать усилия по украинизации повестки дня организации".