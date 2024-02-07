Сийярто: эскалация на Украине или Ближнем Востоке может привести к мировой войне

Глава МИД Венгрии призвал ООН и страны всемирной организации предпринять все усилия, чтобы не допустить этого

ООН, 7 февраля. /ТАСС/. Эскалация конфликтов на Украине или Ближнем Востоке и втягивание в них новых государств может привести к мировой войне. Об этом заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто, который также призвал ООН и страны всемирной организации предпринять все усилия, чтобы не допустить этого.

"Хотел бы попросить генерального секретаря и страны - члены [ООН] предпринять все возможные усилия для того, чтобы избежать эскалации двух конфликтов - на Украине и на Ближнем Востоке, потому что если хотя бы еще одна страна будет вовлечена в любой из этих конфликтов, тогда их будет не остановить на границе, в этом случае региональная или даже мировая война могут стать реальностью", - сказал он в ходе своего выступления на пленарном заседании Генеральной Ассамблеи ООН. - В трансатлантическом мире мы ощущаем дух войны, но мы убеждены, что большинство стран в мире выступают за мир <...> голос этого большинства необходимо усилить".

Сийярто также заверил, что генсек ООН "может рассчитывать на Венгрию в качестве верного союзника, когда дело заходит о защите мира, спасении жизни людей и борьбе с террористическим организациями".