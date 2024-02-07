Представитель ВСУ не согласился с Боррелем, что Украине не нужны дроны от ЕС

По словам Юрия Игната, дронов много не бывает

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Представитель командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины (ВСУ) Юрий Игнат не согласился с утверждением главы дипломатии Евросоюза Жозепа Борреля о том, что Киеву не нужны поставки дронов со стороны ЕС, потому что Украина производит их сама.

"Я бы не сказал, что дронов нам хватает. Тут, извините, хотел бы поправить. Мы не отказываемся в любом случае от помощи дронами", - сказал Игнат в эфире украинского телемарафона. "Дронов много не бывает, и любая помощь от партнеров будет не лишней для наших [вооруженных] сил", - добавил он.

Боррель заявил в ходе своего визита в Киев, что Украина не нуждается в поставках дронов, так как страна сама производит их в необходимом количестве. Боррель добавил, что побывал на украинских фабриках по производству беспилотных летательных аппаратов. По словам Борреля, с начала специальной военной операции России на Украине ЕС предоставил Киеву около 88 млрд евро помощи, 28 млрд евро из которых - военной.