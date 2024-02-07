Вучич: отсутствие реакции Запада на провокации Косова демонстрирует безразличие к Сербии

Сербский президент назвал ситуацию тяжелой

БЕЛГРАД, 7 февраля. /ТАСС/. Недопуск косовской полицией на территорию края автомобиля сербского Нацбанка с динарами является очередной провокацией и свидетельством вседозволенности, что заставляет усомниться в заинтересованности Запада нормализовать ситуацию в регионе. Об этом президент Сербии Александар Вучич заявил в ходе совместной с министром обороны ФРГ Борисом Писториусом пресс-конференции.

"Мы в тяжелой ситуации. Сегодня Приштина совершенно противоправно остановила [автомобиль], отталкиваясь от того, что [Косово] является независимым государством. Если это так, то я задаю вопрос всем нашим западным партнерам: зачем вы зовете нас вести диалог? Чего вы действительно хотите от Сербии? Для чего вам мы, если они имеют право на все? Если они имеют право на все, зачем вам вообще нужна Сербия? И на это нет ответа", - подчеркнул Вучич.

"В любом случае тяжелая ситуация для нашего народа, мы будем решать эти проблемы и так или иначе обеспечим денежные средства", - отметил сербский лидер, добавив, что поднимет эту тему в своем выступлении на Совбезе ООН.

Глава Канцелярии по Косову и Метохии при правительстве Сербии Петар Петкович заявил в среду, что силовики непризнанного Косова не пропустили автомобиль Национального банка Сербии с динарами, предназначенными для выплат сербскому населению.

Ранее Вучич заявил о том, что рассчитывает на проведение срочного заседания Совбеза ООН в ближайшее время из-за очередных провокаций со стороны косовских властей. Сербский лидер отметил, что также подготовил отдельные письма представителям ЕС и СБ ООН, в которых указал на недопустимость действий премьера непризнанного Косова Альбина Курти, добавив, что содержание послания является "самым длинным и самым тяжелым" из тех, которые приходилось подписывать на посту главы государства.

Глава МИД Сербии Ивица Дачич заявил в среду, что по инициативе Белграда срочное заседание Совбеза ООН из-за ситуации в Косове и Метохии состоится 8 февраля.