Экс-глава МО Украины заработал больше всех среди чиновников страны в 2022 году

Алексей Резников получил зарплату в размере около $33,5 тыс., сообщило издание "Страна"

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Уволенный на фоне коррупционных скандалов министр обороны Украины Алексей Резников получил самую высокую зарплату за год среди высших чиновников в стране в 2022 году - около $33,5 тыс., на втором месте оказался глава МИД страны Дмитрий Кулеба с $33,2 тыс. Об этом сообщило украинское издание "Страна".

Согласно рейтингу зарплат, распространяемому в украинских СМИ, на третьем месте оказался уволившийся в ноябре 2023 года министр молодежи и спорта Украины Вадим Гутцайт с $30,8 тыс. Главы Минфина и Минздрава Сергей Марченко и Виктор Ляшко замкнули рейтинг с зарплатами около $26 тыс.

На Украине регулярно вскрываются факты коррупции в оборонной сфере, в частности, при закупке продуктов и формы для ВС. На фоне скандалов в сентябре 2023 года с поста министра обороны был уволен Резников, вместо него назначили нынешнего главу ведомства Рустема Умерова. Тогда президент Украины Владимир Зеленский поручил сектору обороны усилить "финансовую дисциплину" в 2024 году.