СМИ: суд предписал МВД Израиля выдать беженцам с Украины визы с правом на работу

Cудья окружного суда Тель-Авива Михаль Агмон-Гонен указала, что это решение должны исполнить в течение месяца

ТЕЛЬ-АВИВ, 7 февраля. /ТАСС/. Cудья окружного суда Тель-Авива Михаль Агмон-Гонен постановила, что Управление регистрации населения и миграции при МВД Израиля должно выдать всем беженцам с Украины, которые находятся на израильской территории, визу типа 2(a)(5), которая дает статус временного резидента с правом на работу. Об этом сообщает газета Makor Rishon.

"Все граждане Украины, находящиеся в Израиле в поиске убежища, получат визу 2(а)(5), которая включает в себя разрешение на работу", - цитирует издание постановление судьи. Агмон-Гонен также указала, что это решение должно быть исполнено в течение месяца. По данным газеты, судья добавила, что в течение двух лет власти Израиля собирались сформулировать политику относительно прав беженцев с Украины, но не сделали этого.

Виза типа 2(a)(5) выдается лицам, ищущим убежища, и дает им в Израиле статус временного резидента с правом на работу, здравоохранение, образование и социальное обеспечение, отмечает Makor Rishon.