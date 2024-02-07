МИД Молдавии: Кишинев помешает открыть участки в Приднестровье на выборах президента РФ

Глава ведомства Михай Попшой считает, что российско-молдавские отношения не получится нормализовать в ближайшее время

КИШИНЕВ, 7 февраля. /ТАСС/. Власти Молдавии примут меры, чтобы помешать открыть участки на предстоящих выборах президента РФ на территории непризнанного Приднестровья. Об этом заявил министр иностранных дел Молдавии Михай Попшой в эфире телеканала "ТВР-Молдова".

"Мы запретили проведение выборов в любом месте, кроме посольства. Если будут попытки провести выборы в других местах, то эти действия будут контрпродуктивными. Я не могу сообщить обо всех мерах, которые мы можем принять, но мы постараемся предупредить действия, противоречащие суверенитету Молдавии", - пояснил Попшой.

По его мнению, российско-молдавские отношения не получится нормализовать в ближайшее время. "Сложно видеть в ближайшее время значительное улучшение отношений с Россией, к большому нашему сожалению. Россия остается государством, которое подвергнуто санкциям со стороны большей части мира. Как бы мы ни хотели иметь хорошие отношения для наших граждан, хорошие коммерческие отношения - это пока подождет", - пояснил Попшой.

Совет Федерации назначил выборы президента России на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. Как ранее сообщили ТАСС в посольстве РФ, МИД Молдавии уведомил о решении разрешить проведение голосования на территории посольства и "о неприемлемости открытия избирательных участков" в непризнанном Приднестровье. Со своей стороны бывший президент Молдавии Игорь Додон заявил, что нынешнее руководство страны создает препятствия в организации на территории республики голосования на выборах президента России, чтобы понравиться своим "западным кураторам", вопреки интересам граждан страны.

Россия в ноябре прошлого года обратилась с просьбой открыть избирательные участки для голосования на выборах президента РФ в Молдавии, где проживает свыше 200 тыс. российских граждан. На выборах президента России в марте 2018 года в Молдавии открыли 27 избирательных участков. Три из них - на территории Молдавии, еще 24 - на территории Приднестровья, где проживает большая часть российских граждан.

Отношения между Кишиневом и Москвой охладели в 2021 году после прихода к власти Санду и правящей Партии действия и солидарности. В 2022 году они значительно ухудшились, когда Москва обвинила Кишинев в недружественных действиях, а в ответ прозвучали обвинения во вмешательстве во внутренние дела республики. Тогда Молдавия потребовала выслать из страны несколько десятков сотрудников посольства РФ. Из Москвы последовали ответные меры.