США донесли до Израиля, что жертвы среди палестинцев все еще слишком велики

Госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен также сообщил израильскому премьер-министру Биньямину Нетаньяху, что Вашингтон обеспокоен риторикой израильских чиновников, приводящей к дальнейшей эскалации

ТЕЛЬ-АВИВ, 7 февраля. /ТАСС/. Соединенные Штаты донесли до сведения Израиля свое мнение о том, что жертвы среди мирного палестинского населения в секторе Газа по-прежнему слишком велики. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен на пресс-конференции в Тель-Авиве.

"И все же, как я уже сказал сегодня премьер-министру [Израиля Биньямину Нетаньяху] и другим представителям руководства Израиля, число жертв его военных операций среди мирных жителей остается слишком большим", - сказал Блинкен.

Госсекретарь США также сообщил, что донес до руководства Израиля некоторые шаги, которые оно должно выполнить, чтобы жителям сектора Газа поступала необходимая гуманитарная помощь. По его словам, Израиль должен открыть доступ гуманитарной помощи на север анклава, "где тысячи людей пытаются выжить в тяжелейших условиях". "Он должен обеспечить поток гуманитарной помощи из Иордании. Он должен нарастить усилия по предотвращению конфликтов и улучшить координацию с поставщиками гуманитарной помощи, а также гарантировать, что доставка жизненно необходимой помощи в Газу не будет блокирована никем ни по какой причине", - подчеркнул чиновник.

Также госсекретарь рассказал, что изложил руководству Израиля глубокую обеспокоенность риторикой его чиновников, приводящей к дальнейшей эскалации.

"В беседах с премьер-министром [Израиля Биньямином Нетаньяху] и чиновниками высокого ранга я выразил нашу глубокую обеспокоенность действиями и высказываниями, в том числе со стороны представителей правительства, которые ведут к росту напряженности, подрывают международную поддержку и создают дополнительную нагрузку в [вопросе обеспечения] безопасности Израиля", - сказал Блинкен.

Высказывания Израиля

В конце января координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил на регулярном брифинге для журналистов, что американская администрация считает безрассудной и подстрекательской риторику некоторых должностных лиц Израиля о необходимости сокращения территории сектора Газа и возобновления строительства еврейских поселений в анклаве. Кирби при этом подчеркнул, что слова отдельных чиновников не означают, что израильские власти не прислушиваются к советам Вашингтона.

28 января в Иерусалиме прошла конференция в поддержку восстановления поселенческой деятельности в секторе Газа. Участие в ней приняли 11 израильских министров и 15 депутатов от правящей коалиции. Среди участников форума были министр финансов Бецалель Смотрич и министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир, представляющие ультраправые силы и выступающие за строительство в секторе Газа еврейских поселений и поощрение "добровольной эмиграции" палестинских жителей. По итогам конференции был принят документ под названием "Пакт о победе и возобновлении поселений", содержащий призыв вырастить полные жизни еврейские поселения в Газе.