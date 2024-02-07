CNN: США утверждают, что хакеры КНР пять лет готовили атаку на американскую инфраструктуру

Таким образом Пекин якобы планировал воспрепятствовать попыткам Вашингтона помешать "вторжению Китая на Тайвань", передает телеканал

НЬЮ-ЙОРК, 7 февраля. /ТАСС/. Китайские хакеры на протяжении пяти лет внедрялись в компьютерные сети критически важных инфраструктурных объектов США. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на доклад американской разведки.

Как утверждается, хакеры из КНР готовили "сокрушительную кибератаку", способную вызвать перебои в подаче воды и электроэнергии на территории Соединенных Штатов. Таким образом Пекин якобы готовился воспрепятствовать попыткам Вашингтона помешать "вторжению Китая на Тайвань".

Американские чиновники пока не видят свидетельств того, что Пекин действительно намерен задействовать хакеров, чтобы нанести удар по критической американской инфраструктуре, но не исключают, что это возможно, указывает CNN.

Тайвань управляется собственной администрацией с 1949 года, когда туда бежали остатки сил Гоминьдана во главе с Чан Кайши (1887-1975), потерпев поражение в гражданской войне в Китае. Пекин считает Тайвань одной из провинций КНР.