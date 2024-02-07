Пекин обвинил Тайбэй в политизации туристических поездок на материк

Решение Тайваня приостановить действие плана, позволяющего тургруппам посещать материк, нанесет ущерб интересам "соотечественников по обе стороны Тайваньского пролива", считает представитель по печати канцелярии по делам Тайваня Госсовета КНР Чжу Фэнлянь

ПЕКИН, 7 февраля. /ТАСС/. Материковый Китай подверг критике правящую на Тайване Демократическую прогрессивную партию (ДПП) за "политические манипуляции через туризм".

"Хотя на Тайване с нетерпением ожидали групповых туров на материк, и, хотя турсектор острова призывал ДПП отменить свой запрет, соответствующие власти Тайваня последовательно прибегают к политическому расчету", - сказала на брифинге представитель по печати канцелярии по делам Тайваня Госсовета КНР Чжу Фэнлянь. Так она прокомментировала решение туристических властей Тайваня приостановить действие плана, позволяющего тургруппам посещать материк после китайского Нового года.

"Это снова приведет только к тому, что жители Тайваня и туристический сектор будут недовольны политическими манипуляциями ДПП в сфере туризма, препятствующими обменам между соотечественниками по обе стороны Тайваньского пролива и наносящими ущерб интересам и тех, и других", - подчеркнула Чжу Фэнлянь.