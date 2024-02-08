Байден назвал США важнейшей страной мира

Американский президент задался вопросом, что будет, в частности, если Вашингтон "отойдет в сторону" на Ближнем Востоке или с Украиной

НЬЮ-ЙОРК, 8 февраля. /ТАСС/. Президент США Джо Байден назвал свою страну важнейшим государством в мире. С таким утверждением он выступил на мероприятии в рамках предвыборной кампании в Нью-Йорке.

"Мы - важнейшая страна. Это действительно так, - сказал Байден. - Что будет, если США отойдут в сторону? Что случится на Ближнем Востоке? Что произойдет с Тайваньским проливом? Что будет в Азии? И что станет с Украиной?" Слова американского лидера приводит пресс-пул Белого дома.

Следующие выборы президента США пройдут в ноябре. 25 апреля 2023 года Байден заявил, что будет добиваться переизбрания. Его предшественник Дональд Трамп сообщил о вступлении в предвыборную гонку в ноябре 2022 года.