Гватемала сообщила, что признает Тайвань независимым государством

При этом республика по-прежнему хочет развивать торговые связи с Китаем

ГАВАНА, 8 февраля. /ТАСС/. Власти Гватемалы привержены сохранению отношений с Тайванем и расценивают остров в качестве независимого государства, несмотря на желание развивать связи с Китайской Народной Республикой. Об этом в среду сообщил МИД центральноамериканской страны.

"В свете спекуляций, порожденных интервью агентству Reuters, министр иностранных дел Карлос Рамиро Мартинес подтвердил послу Китайской Республики (Тайвань) в Гватемале признание этой страны как независимого государства, с которым демократические ценности и взаимное уважение являются общими. Гватемала подтверждает прекрасные политико-дипломатические отношения и прочную дружбу с Китайской Республикой (Тайвань), страной, с которой исторические и братские узы поддерживаются на протяжении 89 лет. Правительство Гватемалы подтверждает свою приверженность дальнейшему укреплению дипломатических связей, сотрудничества и дружбы с Китайской Республикой (Тайвань)", - говорится в заявлении ведомства.

Гватемала входит в список 12 стран, сохраняющих официальные контакты с Тайбэем. Ранее Мартинес заявил в интервью агентству Reuters, что республика стремится развивать торговые связи с Китаем и одновременно поддерживать отношения с островом Тайвань.

Тайвань управляется собственной администрацией с 1949 года, когда на остров бежали остатки сил Гоминьдана во главе с Чан Кайши (1887-1975), потерпев поражение в гражданской войне в Китае. С тех пор Тайбэй сохраняет флаг и некоторые другие атрибуты прежней Китайской Республики, существовавшей на материке до прихода к власти коммунистов. Согласно официальной позиции Пекина, поддерживаемой большинством стран, включая Россию, это один из регионов КНР.