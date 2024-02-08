В Гаити в беспорядках и протестах с требованиями свержения премьера погибли до 10 человек

Также было совершено покушение на жизнь одного из лидеров оппозиции Ги Филлипа, сообщает портал Gazette Haiti

ГАВАНА, 8 февраля. /ТАСС/. В общей сложности до 10 человек стали жертвами столкновений протестующих, сил Национальной полиции Гаити и вооруженных сторонников оппозиции во время продолжающихся протестов с требованиями отставки премьер-министра республики Ариэля Анри.

Как сообщает в среду местный новостной портал Gazette Haiti, как минимум пятеро сторонников одного из лидеров оппозиции Ги Филиппа были убиты, также сообщается о неудавшемся покушении на его жизнь. Еще три человека получили ранения разной степени тяжести.

Также по данным агентства EFE, один человек погиб в результате нападения протестующих на полицейский участок. В столице страны городе Порт-о-Пренс фиксируются нападения на правительственные здания. Отмечается, что в других крупных городах страны также есть жертвы среди участников протестов, слышны автоматные очереди.

В конце января бывший член Сената парламента Гаити и соратник убитого в июле 2021 года президента Жовенеля Моиза Жан-Шарль Моиз призвал граждан страны выходить с начала февраля на массовые акции протеста с целью смещения правительства Анри. Законодатель попросил население заблокировать здания госучреждений, а сотрудников правоохранительных органов - не препятствовать протестующим. Он поступил таким образом после того, как на прошлой неделе несколько тысяч человек вышли в разных городах Гаити на акции протеста против политики Анри. Тогда к манифестациям призвал бывший лидер повстанцев Ги Филипп, принимавший участие в свержении президента Жан-Бертрана Аристида в 2004 году.

Ситуация в сфере безопасности и гуманитарная обстановка ухудшились в Гаити после убийства Жовенеля Моиза и землетрясения, произошедшего в августе того же года и унесшего жизни свыше 2,2 тыс. человек. По сведениям телеканала Telesur, банды контролируют более 80% территории столицы и консолидируются в других регионах страны. Ранее стало известно о планах нескольких преступных групп сместить правительство Анри силовым путем.