Посол США в Японии пообещал бывшим японским жителям Курил поддержку

Рам Эммануэль заявил, что необходимо помнить о том, что "есть люди, которые не могут вернуться к себе домой"

ТОКИО, 8 февраля. /ТАСС/. Посол США в Токио Рам Эммануэль встретился с бывшими японскими жителями южной части Курильских островов, которые в Японии называют "северными территориями", и пообещал им поддержку. Об этом сообщило агентство Kyodo.

"Мы должны помнить, что есть люди, которые не могут вернуться к себе домой. Я им передал, что США вместе с ними и будут их поддерживать", - приводит его слова агентство Kyodo. 7 февраля в Японии отмечался день так называемых северных территорий. Выступая на общенациональном митинге по этому случаю, премьер-министр Фумио Кисида подчеркнул, что его страна считает приоритетным вопрос возобновления гуманитарных обменов с южной частью Курильских островов, в частности, речь идет о посещении могил предков бывшими японскими жителями этих территорий.

Москва и Токио с середины прошлого века проводили переговоры с целью выработки мирного соглашения по итогам Второй мировой войны. Основным препятствием на пути к этому остаются разногласия по поводу прав на южную часть Курил. После окончания войны весь архипелаг был включен в состав Советского Союза, однако Япония оспаривает принадлежность Итурупа, Кунашира, Шикотана и группы мелких необитаемых островов. В то же время МИД РФ неоднократно подчеркивал, что российский суверенитет над этими территориями, имеющий соответствующее международно-правовое оформление, не подлежит сомнению.

После начала специальной военной операции РФ на Украине Япония ввела несколько пакетов антироссийских санкций. В связи с этим МИД РФ заявил, что Москва прекращает переговоры с Токио о мирном соглашении. Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев ранее сообщил, что Москва не против мирного договора, если Токио проявит понимание того, что территориальный вопрос закрыт в соответствии с Конституцией РФ навсегда.