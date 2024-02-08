Премьер Папуа - Новой Гвинеи назвал Австралию главным партнером в сфере безопасности

Две страны привязаны друг к другу этнически и географически, отметил Джеймс Марапе

СИДНЕЙ, 8 февраля. /ТАСС/. Премьер-министр Папуа - Новой Гвинеи Джеймс Марапе отметил решающую роль поддержки Австралии в обеспечении безопасности и укреплении тихоокеанского государства. С соответствующим заявлением новогвинейский лидер выступил перед депутатами австралийского федерального парламента.

В ходе первого в истории выступления главы тихоокеанского государства перед австралийским парламентом Марапе подчеркнул, что помощь Канберры "играет решающую роль в развитии страны". "Однако для Папуа - Новой Гвинеи настало время превратиться из получателя помощи в экономического партнера. Мы должны стать страной, стоящей на собственных ногах, экономически независимой и сильной, чтобы помогать Австралии поддерживать демократию, сохранять мир и обеспечивать стабильность в Тихоокеанском регионе", - сказал он.

Марапе также подчеркнул, что подписанное Папуа - Новой Гвинеей и Австралией двустороннее соглашение в сфере безопасности стало очередным шагом к тому, чтобы "тихоокеанская страна сильной и устойчивой". "Человек может выбирать себе друзей, но он привязан к своей семье. Наши две страны привязаны друг к другу этническими узами и [географически] близки. Мы объединились навсегда", - сказал он, подчеркнув, что "Папуа - Новая Гвинея считает Австралию своим главным партнером в области внутренней и внешней безопасности".

Борьба за влияние в Индо-Тихоокеанском регионе

В декабре 2023 года Австралия и Папуа - Новая Гвинея подписали соглашение в области безопасности, заложив основы для "расширения сотрудничества в сферах обороны, полицейской деятельности, пограничной и морской безопасности, а также в сферах кибербезопасности, изменения климата, гендерного насилия и сохранения критически важной инфраструктуры". В рамках соглашения Канберра выделит тихоокеанскому государству $132 млн, создаст в Порт-Морсби специализированный учебный центр для сотрудников полиции и направит в Папуа - Новую Гвинею сотрудников полиции, которые будут на практике обучать своих новогвинейских коллег, а также помогут "искоренить межплеменное насилие и безудержную коррупцию".

В мае 2023 года Порт-Морсби заключил двустороннее соглашение о безопасности с США, разрешив Вашингтону дислоцировать свои войска и технику в ключевых аэропортах, а также в таких стратегически важных точках, как военно-морская база Ломбрум на острове Манус и морской порт в Порт-Морсби. Соглашение еще на этапе обсуждения подверглось резкой критике со стороны оппозиции Папуа - Новой Гвинеи и нескольких общественных организаций, которые сочли договор "несоразмерной уступкой Вашингтону, втягивающей тихоокеанское государство в нарастающее соперничество между Китаем и США".

В МИД РФ отмечали, что Соединенные Штаты, заключая соглашение о сотрудничестве в обороне с Папуа - Новой Гвинеей, втягивают ее в геополитические игры против России и Китая, подобный акт является шагом к милитаризации Азиатско-Тихоокеанского региона.