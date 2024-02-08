В Белоруссии заявили, что часть стран отказались помочь расследовать геноцид в республике

Среди них Польша и прибалтийские государства, заявил заместитель генерального Белоруссии Алексей Стук

МИНСК, 8 февраля. /ТАСС/. Польша и прибалтийские государства под надуманными предлогами отказались сотрудничать с компетентными органами Белоруссии в рамках расследования дела о геноциде белорусского народа в годы Великой Отечественной войны. Об этом заявил заместитель генерального прокурора Белоруссии Алексей Стук.

"К сожалению, наши ближайшие соседи - Польша, Прибалтика - они отказали нам в исполнении наших просьб, причем по надуманным, смею заявить, основаниям, "исходя из интересов национальной безопасности", - сказал он перед началом рассмотрения в Верховном суде Белоруссии дела скончавшегося в Канаде в 2015 году Владимира Катрюка, обвиняемого в геноциде в годы войны, в том числе в убийствах жителей деревни Хатынь, ставшей символом зверств фашистов и их пособников на белорусской земле.

Стук отметил, что по расследованию дела о геноциде "с Германией есть по определенным направлениям сотрудничество". "Словакия прислала нам большой объем документов, который сейчас исследуется, по делам такой категории. Некоторые страны, <...> Латинская Америка, нам сообщают, что документы приняты в работу, кое-что у нас уточнили, но пока существенной помощи от них нет", - отметил замгенпрокурора.

"Самое эффективное, самое плодотворное и самое ценное сотрудничество у нас, конечно, с соответствующими органами Российской Федерации. Это, прежде всего, со Следственным комитетом, Генеральной прокуратурой, министерством обороны и различными архивными учреждениями. Те документы, которые получены от них, плюс наши исследования, архивные дела и дела, рассмотренные по предыдущим карателям-нацистам, вот они и легли в основу настоящего уголовного дела [в отношении Катрюка]", - подчеркнул Стук.

Он рассказал, что ранее в рамках расследования дела Катрюка белорусские следственные органы "благодаря Министерству иностранных дел Российской Федерации получили данные о его далекой родственнице". "Но наши запросы к компетентным органам Канады остались без ответа", - констатировал заместитель генпрокурора Белоруссии.

"В ответ на наши запросы [по делу Катрюка] канадские власти поступили по уже известному, отработанному ими сценарию, - заявил Стук. - Еще в советское время прокуратура БССР возбудила уголовное дело в отношении него и направляла соответствующие материалы для привлечения его к уголовной ответственности. Точно также такие же шаги предпринял Следственный комитет Российской Федерации незадолго до его смерти. Но канадские власти фактически оставили без ответа эти запросы".

Суд по делу участвовавшего в уничтожении Хатыни карателя © Наталья Таланова/ ТАСС

Дело о геноциде

Дело в отношении Катрюка было выделено в отдельное производство из возбужденного Генпрокуратурой Белоруссии в апреле 2021 года уголовного дела о геноциде белорусского народа в годы Великой Отечественной войны. К настоящему времени сотрудники прокуратуры допросили более 18 тыс. свидетелей преступлений и направили в десятки стран свыше сотни просьб об оказании правовой помощи, в том числе о допросах лиц, которые входили в состав карательных подразделений. Большинство из числа получивших запросы западных стран отказали в оказании помощи Минску, по данным которого еще могут быть живы около 400 человек, причастных к геноциду белорусского народа в годы войны. По оценке генерального прокурора республики Андрея Шведа, полное расследование дела о геноциде белорусского народа займет еще 5-7 лет. Генпрокурор сообщал, что в течение 2024 года в суд планируется направить 10-15 дел в отношении умерших нацистских преступников.

По данным Генпрокуратуры Белоруссии, в годы Великой Отечественной войны на территории республики оккупантами и их приспешниками были убиты не менее 3 млн мирных жителей и военнопленных, угнано в немецкое рабство более 380 тыс. человек, из которых многие умерли от невыносимых условий. Захватчиками было проведено более 180 карательных операций, сожжено полностью или частично свыше 11,7 тыс. населенных пунктов. На территории республики действовало более 560 лагерей смерти.

Минимальная сумма материального ущерба, нанесенного Белоруссии в годы войны нацистской Германией, составляет не менее $2,3 трлн. В конце декабря 2023 года Швед сообщил, что вопрос о требовании возмещения причиненного республике ущерба "прорабатывается".