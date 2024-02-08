Фрегат "Гессен" отправился из ФРГ для участия в операции ЕС в Красном море

На борту судна находятся около 240 солдат, сообщило Минобороны Германии

БЕРЛИН, 8 февраля. /ТАСС/. Немецкий фрегат "Гессен" отправился из порта Вильгельмсхафен в Германии для участия в военной операции Евросоюза по обеспечению безопасности торгового судоходства в Красном море. На борту судна находятся около 240 солдат, сообщило Минобороны ФРГ.

"Фрегат "Гессен" выходит сегодня. Мы хотим немедленно поддержать операцию Aspides вместе с многочисленными партнерами из ЕС, если Евросоюз и Бундестаг примут решение о мандате в Красном море в этом месяце", - заявил министр обороны ФРГ Борис Писториус, чьи слова приводятся на странице оборонного ведомства в Х (Twitter). Он заверил, что служащие ВМС ФРГ хорошо обучены. "Мы стремимся обеспечить безопасность торговых путей и стабильность", - указал министр.

Резолюция ЕС и мандат Бундестага на операцию в Красном море все еще находятся на рассмотрении, однако ожидается, что решение будет принято в феврале. Планируется, что "Гессен" прибудет в район проведения операции к концу месяца. Капитан фрегата Фолькер Кюбш указал, что "угроза в Красном море теперь уже не абстрактна, она очень конкретна и состоит из большого количества оружия, которое там регулярно применялось".

В то же время военный эксперт Маркус Каим в интервью газете Die Welt предупредил о возможной опасности для фрегата в Красном море. "В операции Aspides велик риск эскалации. Это иллюзия, что фрегат Бундесвера не попадет под обстрел и ему не придется защищаться. Это чрезвычайно опасная операция для наших солдат", - заявил он.

Длина фрегата "Гессен" составляет 143 м, корабль, среди прочего, оснащен зенитными ракетами и предназначен для морского сопровождения и контроля. По данным Бундесвера, его специальный радар может контролировать воздушное пространство размером с Северное море. Кроме солдат и экипажа, на борту также находятся два вертолета, медики и военный капеллан.

Ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель на пресс-конференции по итогам заседания министров обороны стран сообщества в Брюсселе сообщил, что государства Евросоюза согласовали начало с 19 февраля собственной миссии для защиты торговых судов в Красном море под названием Aspides. Планы миссии предусматривают отправку в регион нескольких европейских военных кораблей для защиты грузовых судов в Аденском заливе от йеменских мятежников-хуситов. После обострения палестино-израильского конфликта в секторе Газа хуситы заявили, что будут наносить удары по территории Израиля и не позволят связанным с ним судам проходить через воды Красного моря и Баб-эль-Мандебского пролива, пока операция в анклаве не будет прекращена. С середины ноября прошлого года они атаковали десятки гражданских судов в Красном море и Аденском заливе.