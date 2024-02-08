Индия намерена заменить военных на Мальдивах техническим персоналом

Первую авиагруппу отправят к 10 марта, а две оставшиеся - к 10 мая

НЬЮ-ДЕЛИ, 8 февраля. /ТАСС/. Индия заменит размещенный на Мальдивах индийский военный персонал техническими специалистами. Об этом заявил на брифинге официальный представитель МИД южноазиатской страны Рандхир Джайсвал.

"Нынешний персонал будет заменен компетентным индийским техническим персоналом", - сказал он.

В начале февраля по итогам встречи группы высокого уровня Индия - Мальдивы стало известно, что стороны договорились о ряде взаимоприемлемых решений, позволяющих продолжить эксплуатацию индийской авиационной техники, с помощью которой предоставляют гуманитарные и медицинские услуги населению Мальдив. Было решено, что правительство Индии заменит свой военный персонал одной из трех авиагрупп к 10 марта, а двух других - к 10 мая. Очередная встреча двусторонней группы высокого уровня запланирована на конец февраля.

Отношения между Индией и Мальдивами переживают в настоящее время период охлаждения, поскольку президент Мальдив Мохамед Муиззу, которого считают прокитайским лидером, после вступления в должность в ноябре минувшего года заявил о необходимости вывести индийских военных с территории островной республики. На архипелаге в настоящее время расквартировано порядка 80 индийских военнослужащих - это экипажи и технический персонал двух вертолетов и одного самолета, а также катера, которые задействованы в гуманитарных операциях.